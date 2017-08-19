İçişleri Bakanlığı uyardı! 81 ile gönderildi

Kurban Bayramı tatilinde alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliğine gönderildi.

İçişleri Bakanlığından Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanan genelge ile ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz hassas bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde gerekli tedbirlerin alınması istendi.



81 İL UYARILDI



Kurban Bayramı tatilinde alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliğine gönderildi. Güvenlik hizmetinin, gelişmiş toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığı ve devletin var olma nedenlerinin başında geldiği hatırlatılan genelgede, bu hizmetin kamu düzeninin korunması, devamının sağlanması ve toplumun huzur içinde varlığını sürdürmesi yönüyle çok önemli olduğunun altı çizildi.



Genelgede, tüm yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz hassas bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) mevzuata uygun bir şekilde alınacak tedbirlerle vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmelerinin hedeflendiği belirtildi.



GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK



Toplumun ortak sevinç değerlerinden olan bayramlarda huzur ve güvenin sağlanması için özverili çalışmanın önemine işaret edilen genelgeye göre Kurban Bayramı tatili süresince genel güvenlik ve asayişin sağlanması açısından alınan tedbirlere ilave olarak bir dizi güvenlik önlemi alınacak.



Buna göre, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kurban satış alanları, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı artırılarak sabit ve hareket halinde uygulama yapılacak.



Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak, kontroller artırılacak. Şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapılacak.



Muhtemel olayların önlenmesi veya vatandaşların huzurunu bozan davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bayram tatili süresince kontrol edilecek.



Vatandaşların bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacak olmaları ve iş yerlerinin uzun süre kapalı olacağından, evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hırsızlık şüphelilerine karşı uygulamalar sıklaştırılacak.



Mezarlıklar, bayram tatili süresince yoğun olarak ziyaret edileceğinden gerekli güvenlik önlemleri alınarak giriş ve çıkışları kontrol altında tutulacak.



KURBAN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLER



Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerin hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirlikleri ekipleri tarafından kontrolü yapılacak, özellikle geceleri hayvan hırsızlıklarına yönelik tedbirler alınacak.



Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirici broşürler dağıtılacak.



Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde derhal zabıtaya haber verilecek ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edilecek. Hayvan sevkiyatlarında hayvan hırsızlığına yönelik kontroller yapılacak.



Halkın ihbar, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyet gösterilecek, toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ihbarlara daha hızlı intikal edilecek.



Çocuklar ile ilgili kayıp müracaatı veya kayıp bilgisi alınması durumunda gerekli işlemler ivedilikle yerine getirilecek.



Personelin kılık ve kıyafetleri ile araçların temiz ve düzenli olmasına dikkat edilecek, polis-halk ilişkilerine özen gösterilecek.