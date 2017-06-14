İçişleri Bakanı Soylu'dan uygulama yapan polislere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret etti.



Soylu ilk olarak Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresinde bulunan uygulama noktasına geldi.



İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve beraberindeki polis yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Soylu, yağmur altında uygulama noktasında görevli Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerinde görevli polislerle tek tek selamlaşarak sohbet etti.



Soylu, daha sonra Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresinde Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğündeki uygulama noktasında görevli polislerle bir araya geldi.



İl Emniyet Müdürü Karabağ tarafından kendisine verilen telsizden il genelinde görevli tüm polislere seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm polis arkadaşlarıma hayırlı ramazanlar ve hayırlı geceler diliyorum. Milletimizin evinde, gecenin bu saatinde rahat uyuyabilmesi için fedakarca nasıl görev yaptığınızı biliyoruz. Bugün sizlerle beraber olduk. Öncelikli duamız Allah'ın sizleri koruması ve muhafazası üzerinedir ama bir şeyi bilmenizi isterim ki bu dua sadece bizden değil bütün milletimizden geliyor. Siz ne kadar dikkatli olursanız, ne kadar özenli davranırsanız memleketimiz ve milletimiz aleyhinde bulunanlar fırsatları o derece az yakalarlar. Allah hepinizin yardımcısı olsun."



İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretlerinde Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay eşlik etti.