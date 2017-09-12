İçişleri Bakanı Soylu'dan 'tuzak radar' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim devlet olarak vatandaşla aramızda bir güven tesis etmemiz lazım. Bu konuda 'tuzak radar' olarak ifade edilen uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"na katıldı.



Çalıştayda yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a ulaştırma ve trafik konusunda yaptıklarından dolayı teşekkür ederek başlayan Soylu, 2012'de yayınlanan "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji̇si̇ ve Eylem Planı"nın karayolu güvenliği meselesini, ilgili tüm kesimleri̇ i̇şi̇n i̇çi̇ne katarak çözme yönünde bi̇r i̇rade ortaya koyduğunu ve bu kapsamda temmuz ayında İçişleri Bakanlığınca bu çalıştayın yapılması kararının alındığını söyledi.



Müslüman ülkelerde ezan vakitleri bilinmesine rağmen insanlara namazı hatırlatmak için günde 5 defa ezan okunduğunu anımsatan Soylu, trafik güvenliği konusunda da paydaşların bir araya gelerek bu konuyu tekrar hatırlamalarının fayda sağladığını ifade etti.



Soylu, düzenledikleri kampanyaların ve etkinliklerin amacının sadece farkındalık yaratmak olmadığını, kamuoyunun beklentilerine cevap vermek zorunda olduklarını, bunun için böyle bir çalıştay düzenlendiğini anlattı.



"TRAFİK GÜVENLİĞİ UYGULAMA POLİTİKA BELGESİ"



Trafik güvenliği konusunda sivi̇l paydaşlarla, idareyi aynı masada bi̇r araya getirmeyi, herkesi̇n fikri̇ni̇ almayı ve karşılıklı istişarede bulunmayı amaçladıklarını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elbette ki̇ buradan bi̇r sonuç bekliyoruz. Buradan çıkacak fi̇ki̇rleri̇n, yayınlanacak sonuç bildirgesinin i̇leri̇deki̇ günlerde mevzuat noktasında atacağımız adımlarda bi̇zlere rehberlik etmesini amaçlıyoruz. Elbette ki̇ devlet, bakanlıklar, tek başına da mevzuat düzenlemesi yapabilir. Ama trafik meselesi, yap-boz veya deneme-yanılma i̇le i̇ş yapma lüksü olmayan bi̇r meseledir. Doğrudan i̇nsan hayatıyla ilgili bi̇r meseledir. Dolayısıyla, atacağımız her adımı i̇yi̇ tartmak, bütün tecrübe ve bi̇ri̇ki̇mlerden i̇sti̇fade etmek, i̇yi̇ düşünmek ve meseleyi hızlıca halletmek zorundayız. Zaman kaybedemeyiz. Esasen bu çalıştaya gelene kadar İçi̇şleri̇ Bakanlığı olarak trafik meselesinde yeni̇ bi̇r yaklaşımı da ortaya koymaya çalıştık. Bu amaçla, daha önce de bi̇r vesileyle bahsettiğim Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'ni hazırladık. Yani İçişleri Bakanlığının kendi çerçevesi, kendi sorumluluklarımız içerisinde trafik politika belgesini hazırladık. Bu belge, temelde karayolu güvenliği noktasında bi̇r yol hari̇tası ve bizim için uygulama birliğini gerektiren herkesin Hakkari’deki bir trafik polisinin de jandarmanın da Edirne’deki bir trafik polisinin de jandarmanın da kaymakamın da valinin de emniyet müdürünün de jandarma il komutanın da herkesin bir uygulama birlikteliği içerisinde bir yol haritasını kendi içimizde oluşturmaya çalıştık.”



Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin hem hali̇hazırda uygulamada olan tedbirleri̇ hem mevzuat düzenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe dönük projeleri̇ içerdiğine dikkati çeken Soylu, belgenin "deneti̇m", "kaza sonrası aci̇l müdahale", "personel eği̇ti̇mi̇", "projeleri̇mi̇z" ve "düzenleme yapılacak konular" olmak üzere 5 başlıkta hazırlandığını söyledi.



"AMAÇ CEZA YAZMAK DEĞİL"



Bakan Soylu, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda amacın çok ceza yazmak olmadığını, yüz yüze teması arttırmak suretiyle ceza yazılmadan, kural ihlallerini engellemek olduğunu vurguladı.



Trafiğin yoğun olduğu saatler ve günlerde, ekipleri̇n görünürlüğünün arttırılacağını, kazaların yoğun olduğu yerlere ağırlık veri̇leceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:



"En önemli meselelerden bir tanesi bizim devlet olarak vatandaşla aramızda bir güven tesis etmemiz lazım. Biz hepimiz araç sürdük. Radarın olduğu yer ezbere bilinir, karşı taraftan da flaşörlerle sürücüler birbirine gerekli sinyalleri ve uyarıları yaparlar, orada biraz yavaşlarsınız, mesafeyi diğer tarafta 120 ile gidiyorsanız 150’ye çıkararak oradaki açığı kapatırsınız. Böyle bir tablomuz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda 'tuzak radar' olarak i̇fade edi̇len uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum. Böyle bir uygulama yapmayacağız. Bir taraftan şurada radar vardır diye uyarılarımızı koyacağız. Bir ağacın altına saklanmış, bir kavşağın sağına saklanmış herhangi bir tuzak radar uygulaması olmayacağını, olmadığını, olmaması lazım geldiğini arkadaşlarımızla sürekli olarak konuşuyoruz."