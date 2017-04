İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya sohbetine katıldı

Yeni sistemde CHP, bugün denize dökmekle tehdit ettiği insanlara, 'Kusura bakmayın, biz yanlış yaptık' demek zorunda olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" iddialarına ilişkin, "Bu, tamamen bu ülkenin karşısında, bloğunu seçmiş olanların tercihidir. Bu kadar açıktır." dedi.



Fatih Belediyesi tarafından sosyal medyadan canlı yayınlanan "Referandum Sohbetleri"ne katılan Soylu, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğiyle öngörülen yeni sistemin önemini vurguladı.



Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" iddialarına değinen Soylu, "Alman istihbaratının başındaki kişi darbe girişimiyle ilgili bir şeyler dedi. O oradan söylüyor, sesi buradan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıkıyor. Bu, tamamen bu ülkenin karşısında, bloğunu seçmiş olanların tercihidir. Bu kadar açıktır. Eğer CHP'liler bizi bu ülkeyi işgal eden Yunanlılardan daha tehlikeli görüyorlarsa yolları açık olsun. Söylenecek bir şey yok." diye konuştu.



Soylu, CHP'lilerin eskiden beri hizmetlere karşı çıkan bir düşüncede olduğunu anlattı.



CHP'lilerin Vatan Caddesi, birinci köprü, barajlar gibi konuların hepsine karşı çıktığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu zihniyet geride kalmış bir zihniyet değil, bu milleti aşağılayan bir zihniyettir. Özal ikinci köprüyü yaparken de 'yapamazsın' demişlerdi ancak her şeye rağmen bunu yapmayı başardı. Bunların genel zihniyeti her daim bu anlayış üzerine oldu. Bu ülkenin gelişmesine ait hiçbir enerjileri olmamıştır, olmayacaktır. Onları ikna edemezsiniz. Bunlar bu zihniyettedir. Bu milletin hassasiyetlerini görmüyorlar, değerlerini yaşamıyorlar. Bunlara kulaklarını tıkamış durumdalar. Sizi hakir, küçük gören bir anlayışa sahipler. Bu zihniyetin ortaya koyduğu küçümseyici tavrı, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi cemaziyelevvellerini biliyoruz. Çocuktum, babamın bir nasihati oldu; 'Bizim ölçümüz nedir biliyor musun?' dedi. 'Hayır' dedim. 'Ölçümüz şudur, CHP ne diyorsa biz onun karşısındayız.' Ölçümüz budur."



"YENİ SİSTEM SİYASETİ RAFİNE EDECEK"



Şimdi yeni bir sistem getirmek istediklerini hatırlatan Soylu, milletin en büyük hakem olduğunu, her zaman doğru karar verdiğini ve anayasa değişikliğiyle ilgili kararının da başlarının üzerinde olduğunu belirtti.



Mevcut sistemin siyaseti yıprattığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"Bunun tek istisnası Tayyip Erdoğan'dır. Gerek milletle kurduğu bağ gerek hedefleri ve vizyonu nedeniyle bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ı yenemediler. Bu, bu sistemde bir istisna. Bunlar şunu görmüşler, 'Karşı tarafta kim varsa onun en güçlü adamını düşürmeliyiz. Düşürmeliyiz ki millet bize tabi olsun.' Özal'a, Erbakan'a, Demirel'e bunu yaptılar. Yeni sistem siyaseti rafine edecek. Bu sistemle yüzde 25'lik bir siyasi yetmiyor, yüzde 50 artı 1 lazım. Bunun için de iki şey gerekir. Ya birisiyle ittifak edeceksin ya da 25'i 50'ye çıkaracak önerileri ortaya koyacaksın. Yeni sistemde CHP, bugün denize dökmekle tehdit ettiği insanlara, 'Kusura bakmayın, biz yanlış yaptık' demek zorunda olacak."