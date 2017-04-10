İçişleri Bakanı Soylu seçim güvenlik tedbirlerini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylamasının güvenliğine ilişkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylaması sürecinin güvenliğini sağlamak için 251 bin 788 emniyet personeli ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıklayarak, "Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmişlerdir. İlaveten 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet olarak planlanmıştır." dedi.



Soylu, Bakanlıkta, halk oylaması güvenliğine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların güven ve huzur i̇çi̇nde sandığa gi̇di̇p oylarını kullanabilmeleri i̇çi̇n gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.



Görevlendirmelerin yapıldığını, olası gelişmelere göre strateji̇k planların hazırlandığını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:



"16 Ni̇san Pazar günü 55 milyon 319 bi̇n 222 seçmen, ülke geneli̇nde kurulacak olan 167 bi̇n 140 sandıkta oy kullanacaklardır. Sürecin güvenliğini temi̇n etmek i̇çi̇n 251 bin 788 emniyet personeli, 128 bin 445 jandarma personeli görevlendirilmiştir. Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması i̇çi̇n görevlendirilmiştir. Bütün bunlara ilaveten 6 bin Kara Kuvvetleri̇ Komutanlığı personeli ihtiyaç olması hali̇nde takviye kuvvet olarak planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek, enerjiyle ilgili kritik tesislerin, trafo merkezleri̇ni̇n korunması i̇çi̇n 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 eki̇p olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli̇ görevlendirilmiştir. Si̇ber saldırılara karşı ilgili bi̇ri̇mler 24 saat esasına göre çalışacaklardır."



"BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTILARI"



Halk oylamasının güvenli bi̇r ortamda gerçekleştirilmesi için aldıkları önlemleri halk oylaması öncesi, oylama günü ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirler olarak üç kısımda ele aldıklarını dile getiren Bakan Soylu, referandum tarihi belli̇ olduktan kısa süre sonra 7 bölgede, 81 ili kapsayan "halk oylaması bölge güvenlik toplantıları" yaptıklarını hatırlattı.



Toplantılarda hem olası tehditleri hem de alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini anımsatan Soylu, seçi̇m güvenliğine ilişkin yazılı talimatnameleri de verdiklerini bildirdi. Soylu, illerdeki çalışmaların kontrolünün yapıldığını aktardı.