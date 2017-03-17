Eski Meclis başkanlarının deklarasyonu utanmazlıktır

İçişleri Bakanı Soylu "Eski Meclis başkanları deklarasyon yayınlamışlar. Utanmazlıktır bunun adı. Meclisin itibarını koruyamadınız, darbecilere teslim ettiniz, bugün 'Meclis zayıflıyor' diye bir iddiayı ortaya koyuyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizliler Derneğince (KAR-DER) Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üçüncü havalimanı gibi yatırımlarıyla güç değiştirici hamleler ortaya koyduğunu belirtti.



Anayasa değişikliğini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Soylu, "Meclis zayıflıyor" eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Soylu, "Eski Meclis başkanları deklarasyon yayınlamışlar. Utanmazlıktır bunun adı. Yürüttüğünüz Meclis'in şanını, şerefini, itibarını koruyamadınız, darbecilere teslim ettiniz, bugün 'Meclis zayıflıyor' diye bir iddiayı ortaya koyuyorsunuz. Yazıklar olsun." diye konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, "Bugün Meclis'i açmamız lazım." dediğini hatırlatan Soylu, dünyada sadece TBMM'nin, istiklal mücadelesini yürüten Meclis olduğunu dile getirdi.



Türkiye üzerinde yıllardır çok fonksiyonlu oyunlar yürütüldüğünün altını çizen Soylu, sevginin, kardeşliğin, PKK, DEAŞ, FETÖ ve uyduruk hikayelerle ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.



"15 BİN MÜLTECİNİN ÖNÜNÜ AÇALIM DA AKLINIZ ŞAŞIRSIN"



PKK'nın tehditle, şantajla anneleri çocuklarından ayırdığını söyleyen Soylu, "Hala PKK denen o alçak terör örgütü o çocukları annelerin kucağından alıp dağa götürecekse, net söylüyorum, benim İçişleri Bakanlığım bin kere, milyon kere haram olsun." dedi.



Türkiye'nin geleceğe güçlü taşınmaması için oyunlar oynandığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Geziyle, 17-25 Aralık darbesiyle, 6-7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz'da yaptıramadıklarını şimdi esas oğlanlar devreye girerek yaptırmaya çalışıyorlar. Kim esas oğlanlar? İşte Almanya, Hollanda. Seçim Almanya'da mı yapılacak? Anayasa Almanya'da mı, Hollanda'da mı değişecek? Bütün bunları gerçekleştirmenin sebebi, güya 28 Şubat, 27 Nisan olunca 'Bu sizin iç meseleniz' olsun. Peki bu bizim iç meselemiz. Size ne? Ne karışıyorsunuz? Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne mi aldınız? Türkiye'nin terörle mücadelesine katkıda mı bulundunuz? Bir geri gönderme anlaşmamız var. Avrupa size söylüyorum, bu kadar cesaretiniz var mı? İsterseniz her ay size göndermediğimiz 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın. Türkiye'ye rağmen bu bölgede oyun kuramayacağınızı bir kere daha aklınıza getirmeniz lazım."



"ANAMIN EMZİRDİĞİ SÜT HELAL OLMAZDI"



İçişleri Bakanı Soylu, anayasa değişikliğiyle getirilecek yeni sistemin laf üreten değil, iş üreten sistem olduğunu söyledi.



Doğru Yol Partisinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra partinin genel başkanlığını yaptığını hatırlatan Soylu, daha sonra siyaseti bıraktığını belirtti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı bir ziyarette yaşananları şöyle anlattı:



"Cumhurbaşkanımız, bir geçmiş olsun ziyaretine gittiğimizde dedi ki 'Süleyman Bey elini taşın altına koy.' 'Efendim ben siyaset yapmayacağım, beni bağışlayın ama ne talimatınız varsa yerine getireceğim' dedim. Çünkü memleketimin, ülkemin, milletimin çıkışı burada görünüyordu. Ben yaptım, 2010 referandumunda da çalıştım, elimden geleni de yaptım. Ama yapmak istemiyordum. Cumhurbaşkanımız enteresan bir şey söyledi, 'iktidardayız, iktidar güçlendirici bir şeydir, buraya gelmen kendi açından da faydalı olabilir' diyebilirdi, demedi. 'Önümüzdeki beş yıl çok zor bir dönem. Ortadoğu çok ciddi karışacak. Biz güçlendikçe Avrupa bizim üzerimize gelecek. Biz buradan çıkmakta el birliği olmazsa çok büyük zorluk çekeceğiz.' dedi."



Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Soylu, "Biz bu kişiyi, bu güzel insanı yalnız bıraksaydık, anamın emzirdiği süt bana helal olmazdı. Bu kadar açık konuşuyorum. Bugün varsınız, yarın yoksunuz." diye konuştu.



Bakan Süleyman Soylu, daha sonra AK Parti Keçiören İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.