İçişleri Bakanı Soylu: 38 şehidimiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki hain terör saldırılarında 30'u polis olmak üzere, 38 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, "En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şahadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şahadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi, 7'si sivil vatandaşımız, birinin ise kimliği henüz tespit edilemedi." dedi.



"13 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI"



İçişleri Bakanı Soylu, saldırının hemen akabinde 10 kişinin, daha sonra da yapılan operasyonlar neticesinde 3 kişinin daha gözaltına alınarak, toplam 13 kişi gözaltına alındığını bildirdi.



"HASTANELERDE TOPLAM 155 VATANDAŞIMIZ VAR"



Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Hastanelerde 136 müşahede altında vatandaşımız var. 14'ü yoğun bakımda, 5'i ameliyatta ve 155 toplam hastanelerde şu anda tedavi gören, bu olayla karşı karşıya kalmış, sağlıkları için dua ettiğimiz vatandaşlarımız var."



"DEĞERLENDİRMELER FAİL OLARAK PKK'YI İŞARET EDİYOR"

Soylu, yapılan değerlendirmelere çerçevesinde fail olarak PKK'nın işaret edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın nasıl planlandığı, ne zaman planlandığı konusunda ve nasıl yürütüldüğü konusundaki çerçeve, arkadaşlarımızda var ancak hem soruşturmanın yürütülmesi hem de operasyonun devamı açısından, bu konuda çok fazla değerlendirmede bulunmayacağız."