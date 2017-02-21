İçişleri Bakan Yardımcısı mı hedef alınacaktı?

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı teröristlerce su deposu yanına tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalım Mahallesi'nde su deposu yanına el yapımı patlayıcı tuzaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Yolu trafiğe kapatan güvenlik güçlerince alınan önlemlerin ardından bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.



Olayın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



Öte yandan patlayıcının tuzaklandığı yerin, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk'ün başkanlığında, sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantının yapıldığı otele yaklaşık 400 metre mesafede olduğu öğrenildi.