İçeride ciddi bir temizlik yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Işık, El Bab operasyonuna ilişkin, "Şu anda El Bab tümüyle kuşatılmış durumda. İçeride de ciddi bir temizlik harekatı yapılıyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, El Bab operasyonuna ilişkin, "Şu anda El Bab tümüyle kuşatılmış durumda. İçeride de ciddi bir temizlik harekatı yapılıyor. El Bab'ın şehir merkezinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesi için çok yoğun bir faaliyet var. Bunu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birlikte yapıyor." diye konuştu.



El Bab operasyonu bitene kadar Münbiç'teki PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG unsurlarının çekilmiş olmasını istediklerini belirten Işık, "Bu noktada ABD'yle çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz sonucu şu ana kadar alamadık. Ama El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliği olacak. Bunlardan birisi Münbiç, diğer Rakka olacak." ifadesini kullandı.



"BÖLGE İÇİN FELAKETE SEBEP OLUR"



ABD'nin Rakka operasyonunu önemsediğini söyleyen Işık, İngiltere, Fransa ve koalisyon güçlerinin de bu operasyona büyük önem verdiğini ifade etti. Bu operasyonun yanlış aktörlerle yapılmamasının, Türkiye'nin önceliği olduğunu belirten Işık, "Türkiye bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünün kullanılmasını kesinlikle bu bölge için felakete sebep olacak tehlikeli bir gelişme olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"



Bunu ABD, İngiltere ve Fransa savunma bakanlarına açık açık ifade ettiğini kaydeden Işık, "Rakka operasyonunun kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsanız, bölgedeki istikrarın kalıcı olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey, Rakka operasyonunu PYD-PKK unsurlarıyla değil, bölgedeki insanlardan oluşan Arap unsurlarla, o bölge insanlarından oluşan unsurlarla yapmaktır. Bu noktada Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada ABD'nin bugüne kadarki tavrında 'Bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendirelim' noktasında gördük." diye konuştu.



"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK"



Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Türkiye'de olacağını belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Genelkurmay Başkanımızla görüşecek. Bu görüşme önemli bir görüşme olacak; askeri açıdan Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı noktasında önemli değerlendirmeler içerecek. Dolayısıyla teknik çalışmalar da yapıldıktan sonra bir karara varılacak. Ama benim gördüğüm ABD henüz kesin kararını vermiş değil. 'Yani bu işi biz kesinlikle PYD unsurlarıyla yapacağız' noktasında değiller. Önümüzdeki görüşmeler ABD'nin nihai kararını vermesinde etkili olacak diye düşünüyoruz."



PKK İLE MÜCADELE



Bu arada PKK ile ilgili de son derece önemli bir görüşme olduğunu kaydeden Işık, "ABD Savunma Bakanı James Mattis, PKK'ya karşı Türkiye'ye çok daha fazla destek vereceklerini ifade etti. 'Türkiye 40 yıla yakın bir zamandır PKK'yla mücadele ediyor ve bu konuda çok daha fazla destek vermeliyiz, ABD olarak vereceğiz diye' bu konuda çalışma arkadaşlarına talimat verdiğini ifade etti. Bu da Türkiye açısından önemli bir durum." dedi. Işık, Mattis'in aynı zamanda Fırat Kalkanı Operasyonuna da destek vereceklerini söylediğini aktardı.



"PYD KENDİNE GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURMAMALI"



Fransa ve İngiltere savunma bakanlarıyla uçuşa yasak bölgeler ve güvenli bölgeler konusunda detaylı bir görüşme yaptığını belirten Işık, "Burada bizim çok önemsediğimiz husus, Fırat Kalkanı kapsamındaki yerlerde güvenli bölgeler oluşturulması ama bunu fırsat bilerek PYD'nin hakimiyet kurmaya çalıştığı alanlarda bir güvenli bölge oluşturulmasını kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, PYD'nin bu fırsattan istifade ederek kendine güvenli bir alan oluşturmasına da fırsat vermeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi kendini ifade ettik." diye konuştu.



"FETÖ'YE BAKIŞI, KESİNLİKLE OBAMA YÖNETİMİNDEN DAHA FARKLI"



Işık, FETÖ karşıtı açıklamalarıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in görevinden istifasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:



"Dünkü görüşmeden (ABD Savunma Bakanı James Mattis) çıkardığımız sonuç şu: Amerikan yönetiminin FETÖ'ye bakışı, kesinlikle Obama yönetiminden daha farklı. Bu açıdan özellikle Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş bir yapının Amerika'da bulunmasını benimsemediklerini ifade ediyorlar. Ancak bunun bir yargı meselesi olduğunu söylüyorlar. Mattis, hatta Başkan Trump'ın aldığı kararın yargıdan nasıl döndüğünü örnek verdi. Ama Obama'nın duruşuyla aynı duruşta olmadıklarını söyleyebilirim. Şimdilik tabii bugünkü tablo bu."