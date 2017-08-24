Ibrahimovic imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon 46 maçta forma giyen ve 28 gol atan 35 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha Manchester United forması giyeceği kaydedildi.



Avrupa'nın 4 farklı liginde şampiyonluk sevinci yaşayan ve kariyerinde ilk kez bir İngiliz kulübünde oynayan İsveçli futbolcu, geçen sezon Belçika'nın Anderlecht takımıyla nisan ayında oynadıkları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında sakatlanarak sezonu kapamıştı.



Aralık ayında iyileşeceği açıklanmasına karşın dört ay gibi kısa bir sürede form tutan Ibrahimovic, eski takımı Everton'a giden Wayne Rooney'nin 10 numaralı formasıyla mücadele edecek. İsveçli yıldız, geçen sezon giydiği 9 numaralı formayı ise 75 milyon sterline transfer edilen Romelu Lukaku'ya bıraktı.



Geçen sezonu Community Shield ve Lig Kupası'yla tamamlayan, sakatlığı nedeniyle şampiyon oldukları UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayan Ibrahimovic, kulübün internet sitesinde yer alan demecinde, sahalara en iyi şartlarda dönmek için çok çalıştığını ve Old Trafford Stadı'nın çimlerine dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.