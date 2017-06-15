İbrahim Kalın "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı kitabını imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Henüz Batı toplumları Avrupa merkezciliği aşabilmiş değil. Dünyaya, kültüre, siyasete, topluma, ekonomiye, spora bakarken hala bir Avrupa merkezci perspektiften bakıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, henüz Batı toplumlarının Avrupa merkezciliği aşamadığını belirterek, "Dünyaya, kültüre, siyasete, topluma, ekonomiye, spora bakarken hala bir Avrupa merkezci perspektiften bakıyorlar." dedi.



Kocatepe Camii avlusundaki Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı kitabının imza gününe katılan Kalın, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların hem okuyucuyla kitabın hem de yazarla okuyucunun buluşması bakımından güzel bir etkileşim olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu bir ülke olmasına rağmen insanlarının yeterince okumadığını dile getiren Kalın, "Hep bunu söylüyoruz, bir klişe cümle gibi tekrar ediyoruz ama işin hakikati daha fazla okumamız lazım. Her kitap farklı dünyalara açılan bir kapıdır aslında." ifadelerini kullandı.



"Kitabınızın İslam ve Batı ilişkilerini tahlil ettiğini ve son dönemde Amerika'da ve Batıda oluşan olaylardan sonra örneklemenin doğru olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kalın, eserin zamanlamasının da bu anlamda iyi olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktardı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti:



"Çağımızın genel, aslında ana meselelerinden bir tanesi de İslam ve Batı toplumları arasındaki ilişkinin modalitesi yani nasıl bir ilişki olacak. Avrupa merkezci bakış açısını Batı toplumları aşabildiler mi sorusu hala orada duruyor. Bana göre ki kitapta bunları biraz anlatmaya çalıştım, henüz Batı toplumları Avrupa merkezciliği aşabilmiş değil. Dünyaya, kültüre, siyasete, topluma, ekonomiye, spora bakarken hala bir Avrupa merkezci perspektiften bakıyorlar. 'Her şeyin merkezi Avrupa, Avrupa değerleri. Evrenselliği orası tanımlıyor, rasyonaliteyi, özgürlüğü, birey olmayı oranın değerleri tanımlıyor' şeklindeki Avrupa merkezci bakış açısı aslında bence Avrupalıların dünya ufkunu da çok daraltan bir şey."



Kalın, Türkiye'nin entelektüel birikiminin bu tür meselelerle baş edebilecek imkanlara sahip olduğunu belirtti.



BATILI TOPLUMLARIN MÜSLÜMAN AZINLIKLARA YÖNELİK TAVRI



Avrupa'da son dönemde yükselen İslamofobi, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve mülteci meselelerine değinen Kalın, Avrupalıların bu konulardaki tavrının, aynı şekilde o coğrafyada yaşayan Müslüman azınlıklara yönelik tavrın çoğulculuk, çok kültürlülük, demokrasi, şeffaflık gibi temel değerlerin ne kadar savrulabildiğini de gösterdiğini vurguladı.



Müslüman azınlıklar söz konusu olduğunda Batılı toplumların farklı reflekslerle hareket etmeye başladığını anlatan Kalın, "Bütün bu konuların tarihi bir arka planı, felsefesi, arka planını anlamak, bir çerçeveye oturtmak anlamında da inşallah kitap okuyucularımıza faydalı oluyordur." değerlendirmesini yaptı.



Kitap dışında farklı projelerinin de devam ettiğini bildiren Kalın, "Yeni türkü ve türküler inşallah gelecek. Müzik bizim hayatımızın çok temel bir parçası yani biz doğduğunda kulağımıza ezan okunan bir gelenekten geliyoruz. Doğduğumuz andan itibaren bir müzikalite var aslında; annelerimiz bize ninni okuyor, biz onlarla büyüyoruz. Daha sonra bulunduğumuz ortamlarda müzik hep hayatımızın bir parçası, müzikalite o manada hayatımız bir parçası." diye konuştu.



ENİS BERBEROĞLU'NUN TUTUKLANMASI



İbrahim Kalın'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması hakkındaki sözleriyle ilgili değerlendirmeleri de soruldu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu soruya, "Şimdi tabii yargı süreciyle ilgili bir açıklama yapmamız, yorum yapmamız doğru olmaz. Bir görelim. Süreci takip ediyoruz. İddianame, suçlamalar, onların hepsinin detaylarına hakim değilim çünkü bugün gelişen bir hadise. Onunla ilgili bir spekülasyonda bulunmam doğru olmaz." yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu'nun bugün Güvenpark'tan başlayacağı yürüyüşün hatırlatılması üzerine Kalın, "CHP'nin kendi kararıdır. Bir şey diyemiyorsun onunla ilgili. Yargı süreci son tahlilde bir görelim bakalım. O konuyla ilgili hukuki süreç işler, bir görelim bakalım nasıl ilerleyeceğini." değerlendirmesinde bulundu.