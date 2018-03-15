İBB tramvay kazasıyla ilgili ilk açıklama

Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında meydana gelen tramvay kazasının ardından İBB açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada "Mescid-i Selam Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında saat 11.50 sıralarında Topçular İstasyonu’nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir.

İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur.

Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır.

Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.