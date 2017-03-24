İBB'den Siirt Belediyesine destek

Siirt Belediyesi tarafından İBB'nin desteğiyle, kentin çehresini değiştirecek modern mesire alanı, çocuk parkı ve itfaiye binası yapımı için çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle, kentin çehresini değiştirecek modern mesire alanı, çocuk parkı ve yeni itfaiye binası yapımı için çalışma başlatıldı.



Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediyesinde Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın vatandaşları kaliteli belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Taşkın'ın girişimiyle kentteki mesire ve park alanlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde kentin en büyük parkı ve mesire alanı olarak kullanılan Kızlar Tepesi'nin baştan tasarlanması ve vatandaşların daha fazla yararlanacağı alanların oluşturulması amacıyla İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı öncülüğünde kentte gelen heyet, incelemede bulunuldu.



Baraçlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 bin metrekare alan üzerinde yeniden düzenlenecek Kızlar Tepesi'nin Siirt'in çehresini değiştireceğini ifade etti.



İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın verdiği talimat doğrultusunda ekibiyle birlikte Siirt'te gelerek çalışmalara başladıklarını dile getiren Baraçlı, hem Kızlar Tepesi hem de itfaiye ile ilgili çalışmaları yerinde izlediklerini ve takip ettiklerini aktardı.



Bir hafta içinde projeyle ilgili yapılacak uygulamaları Taşkın'a ileteceklerini ifade eden Baraçlı, "O da vatandaşa duyuracak. Bölge açısından baktığınızda burada yapılacak çalışmalar, bölgenin hareketliliği ve geleceği açısından da çok önemli. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı ve tüm ekibiyle beraber Siirt’in geleceğine damga vurma noktasında hareket edeceğiz. İhtiyaç analizleri ile ilgili Siirt Belediyesinin talepleri var, bunun haricinde bizim de önerilerimiz var. İkisini birleştirip, Siirt'i bu parkla cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.



Baraçlı, yeni yapılacak itfaiye binasının tam teşekküllü olacağını kaydetti.



Taşkın ise İBB Başkanı Topbaş'a ve İstanbul'dan gelen ekibe teşekkür etti. İBB'nin Siirt'in ihtiyaçlarına çok olumlu yaklaştığını dile getiren Taşkın, genel sekreterin kuvvetli bir ekiple şehre geldiğini belirtti.



Taşkın, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin 13 dönüm alan üzerinde yapmayı planladığı çocuk dünyası parkının da bölgede bir ilk olacağını sözlerine ekledi.