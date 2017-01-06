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06 Ocak 2017 20:38 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2017 21:25

İstanbul'da ulaşıma kar düzenlemesi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi.

İstanbul'da ulaşıma kar düzenlemesi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.

Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.

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