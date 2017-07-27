İBB, İstanbul'daki şiddetli yağışın sayısal verilerini açıkladı

İstanbul'da fırtına nedeniyle 228 ağaç devrilirken, 88 çatı uçtu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fırtına nedeniyle 228 ağacın devrildiğini, 88 çatının uçtuğunu bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtınayla başlayan yağışın şiddetini azaltarak yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.



Şiddetli yağışın başlamasıyla AKOM'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, afetle mücadele çalışmalarına başkanlık yaptı. Başkan Topbaş, yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarının bu gece tekrar yapılması talimatını verdi. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarının ardından duvarı tekrar örmeye başlayacak.



Fırtına nedeniyle 228 ağaç devrildi, 88 çatı uçması meydana geldi.



Yağış kent genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili oldu. Son ölçümlere göre, Aksaray'da metrekareye 20 kilogram, AKOM'da metrekareye 25 kilogram, Çavuşbaşı'nda metrekareye 39 kilogram, Yenibosna'da metrekareye 28 kilogram, Merter'de metrekareye 32 kilogram, Bostancı'da da metrekareye 17 kilogram yağış düştü.



Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.



Ekipler su baskınlarına 7 bin 350 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipmanla mücadele ediyor.