İBB hava taşımacılığı için şirket kuracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Başbakan Yıldırım'ın gündeme getirdiği, "İBB'nin deniz uçaklarıyla yolcu taşıması" projesi kapsamında hava yolu şirketi kurmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü Artvin programında gündeme getirdiği "İBB'nin deniz uçaklarıyla yolcu taşıması" projesiyle ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Artvin'de yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, "deniz uçaklarıyla yolcu taşıma" talimatı verdiği hatırlatıldı.



Başbakan Yıldırım'ın bu talimatı ile ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir hava yolu şirketi kurmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, Türkiye'deki uygun şehirlere ulaşım hizmeti vereceklerini, İBB'nin kuracağı hava yolu şirketinin bünyesinde baraj gölleri de dahil olmak üzere suya iniş yapabilen deniz uçaklarının da bulunacağını kaydettiği ifade edildi.



Başbakan Yıldırım, halk oylaması programları kapsamında Artvin'de yaptığı konuşmada, "Hopa'ya bir balıkçı barınağı yapıyoruz, Arhavi'ye organize sanayi yapıyoruz. Üniversiteden şehir merkezine teleferik kuruyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapıyoruz, teşekkür ediyoruz. O da sizin hemşehriniz ama şimdi ona bir görev daha veriyoruz. Kadir Bey'e diyoruz ki 'Artık Artvin'in bu kadar barajı var, bu barajlara deniz uçaklarıyla yolcu taşıyalım. Trabzon'dan taşıyalım, Samsun'dan taşıyalım, İstanbul'dan taşıyalım, güzel olur değil mi? Tamam mı Başkan?' Kadir Başkan, bu projeyi de gerçekleştirecek. Memleketine büyük hizmetleri var, bunu da sizin için yapacak." demişti.