KKTC’li gençlere destek sözü

İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’tan Kuzey Kıbrıslı gençlere destek sözü geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Yönetiminin en önde gelen gençlik organizasyonlarından biri olan Akademi Kıbrıs Platformunun her yıl düzenlediği ‘Kariyer Günleri’nin bu yılki konuğu Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş oldu.



Yakın Doğu Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen programa konuşmacı olarak davet edilen Ağırbaş, BM ve Dünya Gençlik Meclisleri konulu bir konferans verdi. Gençlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği programda İBB Gençlik Meclisi çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Ağırbaş, katılımcıların sorularını yanıtladı.







GENÇLER ÇOK İYİ YÖNETİCİ OLACAK



Katılımcı gençlere tavsiyelerde bulunan Ağırbaş, 5-9 Nisan’da Kuzey Kıbrıs’ta 16 Nisan’da Türkiye’de oylanacak referandum paketinde yer alan seçilme yaşının 18’e indirilmesi konusunun neden önemli olduğunu örneklerle açıkladı. 18 yaşında meclise giren bir gencin 25-30 yaşına geldiğinde çok iyi bir bakan ve yönetici olabileceğine dikkat çekti.



TEMSİLDE ADALET SAĞLANACAK



Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında İstanbul'u fethettiğine değinen Ağırbaş, referandumda evet çıkması halinde temsilde adaletin sağlanacağını dile getirdi. 18 yaşında bir gencin evlenebildiğini, şirket kurabildiğini, dernek ve dernek kurabildiğine dikkat çeken Ağırbaş, “18 yaşında kim başbakan olacak? Kim Cumhurbaşkanı olacak? diye oy da verebiliyorum. Ama bu kadar şeyi yaparken, devlet bana seçilme hakkımı vermiyor. Bu çok yanlış bir durum. Yeni anayasayla gençler 18 yaşında seçilme şansına kavuşacak. Bu devlete çok iyi bir tecrübe getirecek. Avrupa'da bir genç 25 yaşında bakan olabiliyor. Türkiye'de yetişen gençlerin onlardan bir eksiğinin olmadığını düşünüyorum.” dedi.







KKTC İÇİN BİRİM OLUŞTURACAĞIZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak Kuzey Kıbrıs'la ilgili bir birim oluşturacaklarını da müjdeleyen Ağırbaş, KKTC'li gençlere geleceklerini planlamaları konusunda rehber olacaklarını, İstanbul'da büyük şirketlerde ve kamu kurumlarında staj görmeleri konusunda destek sağlayacaklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve okuyan gençlere gençlikle ilgili yapacakları tüm çalışmalarda her türlü desteği vereceklerini ifade eti. İstanbul’a eğitim, ziyaret ve iş amaçlı gelecek olan Kıbrıslı gençlere İBB gençlik Meclisi olarak kapılarının açık olduğunu ve onları en iyi şekilde misafir edeceklerini belirtti.



KKTC’Lİ GENÇLER İÇİN ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ



Kuzey Kıbrıs’ı dönem dönem ziyaret edeceklerini ifade eden Ağırbaş Gençlik Meclislerinin de yaygınlaşması için gereken desteği sağlayacaklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençleri için uluslararası çalışmalar yapacaklarını da dile getirdi.



Ağırbaş, KKTC ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Kültür, Eğitim, Turizm ve Çevre Bakanları ile bir araya geldi. Görüşme sonunda Ağırbaş bakanlara İBB Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri kitabını hediye etti.







Ağırbaş son olarak Kuzey Kıbrıs Ada TV’de Cüneyt Oruç’un hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Programda İBB Gençlik Meclisi’nin faaliyetlerine ve Kıbrıs gençlerine yönelik yapacakları çalışmalara değinen Ağırbaş, referandumda oylanacak olan seçilme yaşının 18’e indirilme konusuna ilişkin fikirlerini beyan etti.



Lefkoşe Büyükhan, Selimiye Camii ve Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitliği’ni de ziyaret eden Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında hayata geçirdiği yerel yönetim anlayışına bağlı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın vizyon ve talimatları doğrultusunda uluslararası alanda etkin olmaya devam edeceklerini dile getirdi.



