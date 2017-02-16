İBB Gençlik Meclisi'nden "Bilim Otobüsü" projesi

Öğrencileri yenilenebilir enerji kullanımı hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan Bilim Otobüsü hizmet vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan ve öğrencileri yenilenebilir enerji kullanımı hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan "Bilim Otobüsü" hizmete açıldı.



İBB Gençlik Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’ın katkılarıyla faaliyete geçirilen tematik otobüslerden Bilim Otobüsü’nde gençlere temel bilimsel konular öğretilecek.



Yenilenebilir enerji konusunda gençleri bilinçlendirmek hedefiyle hazırlanan Bilim Otobüsü, İstanbul’un farklı meydanlarında eğitici-öğretici sunumlar eşliğinde öğrencilere hizmet verecek.



Proje, okul dışındaki zamanlarda Bilim Otobüsü’nü ziyaret eden gençleri, bilimsel konular üzerinde yoğunlaşmaya teşvik ederek, öğrenme faaliyeti için zaman ve mekan engeli bulunmadığını da genç zihinlere yerleştirmeyi amaçlıyor.



İBB Gençlik Meclisi, şu ana kadar 57 bin 798 gönüllüyle bin 442 etkinlik gerçekleştirdi.