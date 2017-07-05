İBB Gençlik Meclisi kalitesini tescilledi

İBB Gençlik Meclisi Türkiye’de ilk kalite belgesi alan Gençlik Meclisi oldu.

Çalışmalarıyla gençleri geleceğe hazırlayan İBB Gençlik Meclisi kalite alanında da bir numara olmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında kendi imzası ve direktifiyle kurmuş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbul’u yerel yönetimlerde dünya markası haline getiren belediyecilik anlayışına bağlı kalarak, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik Meclisi bir başarıya daha imza attı.



Gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden İBB Gençlik Meclisi, Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5.Dönem itibari ile başlayan kalite ve modelleme süreçlerini İSO 9001:2015 Kalite belgesi ile tescilledi.



KALİTE BELGELİ İLK GENÇLİK MECLİSİ



15-25 yaş arası gençlere yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunan İBB Gençlik Meclisi 5. Döneminde 2 binin üzerinde faaliyete imza atarak 1 Milyon gence ulaşmayı başardı. ISO 9001 kalite belgesi alan ilk Gençlik Meclisi olarak alanında bir ilke imza atan İBB Gençlik Meclisi Türkiye ve dünyaya model olma yolunda hızla ilerliyor.



MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK



Başarılı faaliyetleriyle Türkiye ve dünyada adından söz ettiren, BM Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten TBB ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş; “Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul şehrinin gençliğini her alanda daha ileriye taşımak için aldığımız sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Gençler için proje üretmeyi ve değer ortaya koymayı esas alan misyon ve vizyonumuz çerçevesinde emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Almayı hak ettiğimiz ISO 9001 kalite belgesi bize bundan sonra yapacağımız çalışma ve faaliyetlerimizde en iyiyi yapmamız gerektiğini hatırlatacak bir motivasyon kaynağı olacak” dedi.

İBB Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Meclis, 7/24 İstanbul gençliğine hizmet veriyor.













