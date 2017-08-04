İBB Gençlik Meclisi Gönüllü Gençlerle Eğitime Destek Oluyor

Gençlere yönelik başarılı faaliyetleriyle dikkat çeken İBB Gençlik Meclisi Yaz Döneminde 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri için yaz okulu başlattı.

Gençlere yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla adını sıkça duyuran İBB Gençlik Meclisi yaz döneminde de Ortaokul öğrencilerine eğitimlerinde destek oluyor. Gençleri geleceğe hazırlayan İBB Gençlik Meclisi Ortaokul 6. 7. 8. Sınıf öğrencilerinin derslerine destek olmak amacıyla ‘Gençler Eğitime Destek Oluyor’ adlı eğitim programıyla çocukların derslerdeki başarı oranını artırıyor ve öğrenciler için ekstra bir eğitim ortamı oluşturuyor. Temmuz ayında başlayan program önümüzdeki 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Çocukların algı seviyelerini artırarak, bakış açılarını genişletmeye yardımcı olacak soruları çözmek, eksik noktaların giderilmesi ve başarı oranını artırmayı hedefleyen proje eğitimci gönüllü gençler rehberliğinde gerçekleştiriliyor.



ÖĞRENCİLER TEOG SINAVINA DAHA RAHAT HAZIRLANACAK



Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programı ile öğrencilerin sınava hazırlık sürecini daha rahat bir şekilde geçirmelerine ve TEOG sınavına stressiz bir şekilde hazırlanmalarına ortam oluşturmak, derslere olan ilgilerini artırmak amaçlanıyor. Proje öğrencilerin ders dışında sanatsal faaliyetlere katılımlarının sağlanması ve sosyal olarak gelişimlerine katkıda bulunmayı da amaçlıyor.







ÖĞRENCİLERİN DERS MOTİVASYONU ARTACAK



Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi, Yabancı Dil alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş olan proje, yeni gönüllü eğitmen kadrosu ile öğrencilerin kişisel gelişimini göz önünde bulundurarak, ders motivasyonunu artırıcı çeşitli stratejiler uyguluyor.



İBB Gençlik Meclisi'nin Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği eğitim okullar, Gençlik Meclisi Saraçhane binası ve Taksim CER atölyesinde gerçekleşiyor.



PROJEYE SANATSAL FAALİYETLERDE EKLENDİ



Gençler Eğitime Destek Oluyor projesi Resim ve El Sanatları Atölyesi, Bilim Atölyesi, Müzik Atölyesi, Bedensel Aktiviteler, Tiyatro Atölyesi, Sinema Atölyesi, Oyun Atölyesi, Kişisel Gelişim ve Motivasyon Çalışmaları, Edebiyat Atölyesi, Yabancı Dil Atölyesi (İngilizce), Yabancı Dil Atölyesi (Almanca), Satranç Atölyesi, Dini Bilgiler Atölyesi, Yabancı Dil Atölyesi (Arapça) gibi atölyelerle öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmeye devam edecek.



BİR MİLYON GENCE ULAŞMAYI BAŞARDI



Gençlere yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunan İBB Gençlik Meclisi 5. Döneminde 2 binin üzerinde faaliyete imza atarak 1 Milyondan fazla gence ulaşmayı başardı. İBB Gençlik Meclisi Türkiye ve dünyaya model olma yolunda hızla ilerliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında kendi imzası ve direktifiyle kurmuş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbul’u yerel yönetimlerde dünya markası haline getiren belediyecilik anlayışına bağlı kalarak, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam edecek.



İBB Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Meclis, 7/24 İstanbul gençliğine hizmet veriyor.