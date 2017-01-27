İBB evsizlere sıcak yuva hizmeti sağlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarının ağırlaşmasıyla, sokakta yaşayan 670 evsiz vatandaşı Zeytinburnu Spor Salonunda misafir ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü evsiz vatandaşlara kapılarını açtı. Zabıta Daire Başkanlığı ve polis ekipleri, donma tehlikesi olan vatandaşları sokaklardan alarak Zeytinburnu Spor Salonu'na getiriyor. Vatandaşlar önce sağlık kontrolünden geçirilerek misafirhaneye alınıyor. Kadın ve erkek olarak ayrı bölümlerde misafir edilen vatandaşların, banyoları yaptırılıyor, tıraş ediliyor. Elbise, kaban ve ayakkabı verilerek kıyafetleri değiştirilen vatandaşların 3 öğün yemek ihtiyaçları karşılanırken, ara saatlerde çay ikramı yapılıyor.