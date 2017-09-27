İbadi'den orduya tartışmalı bölgelere müdahale çağrısı

Irak Başbakanı İbadi, orduya Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde denetimi sağlaması çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, meclisin IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı düzenlediği olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, "Meclisin çıkardığı karar doğrultusunda Kerkük ve tartışmalı bölgelerde merkezi yönetime bağlı güçlerin kontrol sağlamasını talep ediyorum." dedi.



İbadi, IKBY güçlerinin tartışmalı bölgelerden çekilip, denetimi merkezi yönetim güçlerine teslim etmesini istedi.



Irak meclisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı. Meclis ayrıca, IKBY denetimindeki tüm sınır kapılarının da kapatılmasına karar verdi." ifadeleri kullanılmıştı.



