İbadi'den flaş IKBY açıklaması! Askeri müdahaleye hazırız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde askeri müdahaleye hazır oldukları söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde askeri müdahaleye hazır olduklarını söyledi.



İbadi, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum planıyla ilgili "Irak halkının hukuk dışı güç kullanımıyla tehdit edilmesi halinde askeri açıdan müdahale edeceklerini" ifade etti.



Haydar el-İbadi referandum planını, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesine çanak tutan "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirerek, "Anayasaya karşı gelirseniz, Irak'ın ve bölgenin sınırlarına karşı gelirseniz, bu bölge ülkelerine de Irak'ın egemenliğini ihlal etmeleri açısından açık davettir, gerilimin çok tehlikeli biçimde artırılmasıdır." diye konuştu.



IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını söylemişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.



Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimler de kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.