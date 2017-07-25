İbadet yerinde şiddet olmaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine ilişkin, "İbadet yerinde şiddet olmaz, ibadet edene tekme atılmaz, her inanca saygı göstermek insan olmanın temel görevidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB'ye seslenerek, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir; çağdaş uygarlıktan yana, uygar dünyanın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti AKP'den ibaret değildir." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası için çok önemli olduğuna işaret ederek, "İsrail hükümetinin, bizim duyarlılıklarımızı kabul etmesi gerekiyor. İbadet yerinde şiddet olmaz, ibadet edene tekme atılmaz, her inanca saygı göstermek insan olmanın temel görevidir." ifadelerini kullandı.