İASKF Kadın Komisyonu Kuruldu

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) Kadın Komisyonu kuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in desteğiyle kurulan İASKF Kadın Komisyonu, İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlenen "Sporda Kadın Emekçiler" panelinde spor camiasının önde gelen kadın temsilcileriyle buluştu.

Spor kulüpleri, hakemler, saha gözlemcileri, saha komiserleri, sağlıkçılar, antrenörler, kadın sporcular, kadın yönetici ve temsilcilerin katıldığı panelde, eski FIFA kokartlı hakem Lale Orta da konuşmacı olarak yer aldı.

Kadınların spor hayatlarında yaşadığı sıkıntıların dile getirildiği panelde, kadınlarla yapılacak projeler konuşuldu.

Kaynak: AA