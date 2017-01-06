"Kendilerince bizi terörle yola getirmeye çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşuyor.



"VATANDAŞIMIN HUZURUNU KAÇIRANLAR BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler." diye konuştu.



"TEMİZLEYENE KADAR YOLA DEVAM EDECEĞİZ"



Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize 'Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun' diyenler, bugün karşımıza dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.' Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz."



"BU ÜLKEYİ YIKMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi, bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.