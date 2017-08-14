Huzurevinin 'Picasso'su Sezer amca

Edirne Huzurevinin sanat ruhlu sakini 77 yaşındaki Sezer Yıldız, arkadaşlarının ve kurum yöneticilerinin kara kalem portresini çiziyor.

Edirne Huzurevinin 77 yaşındaki sanat ruhlu sakini Sezer Yıldız, arkadaşlarının kara kalem portrelerini çiziyor.



Zamanında gölet, baraj, şehir ve arsa planı gibi yapıları çizen Sezer Yıldız, sanatını huzurevi sakinlerinin portrelerini çizerek devam ettiriyor. Arkadaşlarının "Picasso" dediği Sezer amca, portre çizerken radyodan türkü dinlemeyi ve çay içmeyi çok seviyor.



Yıldız yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri resme merak duyduğunu söyledi.



Teknik ressamlığa Ankara'da başladığını ve çeşitli devlet kurumlarında görev yaptığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:



"Tayinim çıktı ve 25 Kasım 1963'te Edirne'ye geldim. Köy hizmetlerinde göreve başladım. Tabii o zamanlar görevimiz harita, sulama kanal projesi, gölet, yağmurlama projeleri çizmekti. Yıllarca uzman ressam olarak devletime hizmet ettim. Yeri geldi günde 10-15 saat çalıştık ama görevimi hep severek yaptım."



"SUÇLU ROBOT RESİMLERİ ÇİZDİM"



Yıldız, mesleğiyle ilgili çizdiği eserlerin arşivlerde olduğunu ve birçok kurumun bundan yararlandığını vurguladı.



Edirne Emniyet Müdürlüğünde de ressam olarak görev yaptığını dile getiren Yıldız, şunları anlattı:



"Geçmişte teknoloji bugünkü kadar gelişmiş değildi. Suçlu robot resimlerini görgü tanıklarının tarifi üzerine ressam çizerdi. Ben de böyle bir görevde de bulundum o tarihlerde. Görgü tanığı 'kulağı, gözü, kaşı, biraz göbeği vardı, şu tip bir elbise giymişti' diye anlatıyordu. Ben de bunları kağıda çiziyordum. Çok büyük yeteneğim var diyemem ama sevdiğim işe huzurevinde de devam ediyorum. Buradaki arkadaşların, müdürlerin portrelerini kara kalem çizdim. Gerçek fotoğrafa çok benzettiğimi söylüyorlar. Tabii yapabilmişsek ne mutlu bize. Şimdi Edirne Valimiz Günay Özdemir'in portresini çizmeye başladım. Huzurevini ziyaret ettiğinde ona portresini hediye edeceğim."