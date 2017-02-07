Huzurevinde Kur'an okumayı öğreniyorlar

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Türk Kızılayı Yaşlılar Konukevinin sakinleri, "Sosyal Sorumluluk ve Psiko-Sosyal Destek Projesi" kapsamında açılan kursta Kur'an okumayı öğreniyor.

Akçakoca ilçesindeki Türk Kızılayı Yaşlılar Konukevinin sakinleri, "Sosyal Sorumluluk ve Psiko-Sosyal Destek Projesi" kapsamında açılan kursta ilerlemiş yaşlarına rağmen Kur'an okumayı öğreniyor.



Türk Kızılayı ve Akçakoca Halk Eğitim Merkezince geliştirilen proje kapsamında, 49 yaşlıya ev sahipliği yapan konuk evinde cuma günleri gönüllü öğretici tarafından Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor. Yaşları 60 ve üzerindeki konuk evi sakinleri, cüz eğitiminden başladıkları derslerde aynı zamanda temel ibadet bilgilerindeki eksiklikleri de gideriyor.



"YAŞLILARIMIZ İŞTİYAKLI VE İSTEKLİ"



Gönüllü eğitici ve Akçakoca Cumhuriyet Mahallesi Camisi imamı Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimler dışında sıkça ziyaret ettiği konuk evinde böyle bir kurs ihtiyacı gördüğünü söyledi.



Bunun üzerine proje geliştirildiğini belirten Bulut, "Çok güzel katılım var, yaşlılarımız iştiyaklı ve istekli. Kur'an-ı Kerim'in alfabesinden başladık, namaz ibadetindeki eksikliklerini de öğretiyoruz. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Katılımları ile ihtiyaçları olduğunu gösteriyorlar. Biz de karınca kararınca ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz." dedi.



"KEŞKE 55 YAŞINDA GELSEYDİM"



Huzurevi sakinlerinden kursiyer Hülya Güngören (63) de kursun her yönden çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Bu tür etkinlikleri görünce 'Keşke 55 yaşında gelseydim.' diyorum. Çok memnunuz. Her cuma, sadece Kur'an öğrenmenin yanı sıra ölmüşlerimize de fatiha gönderiyoruz. Biz öldükten sonra da arkamızdan okunacaktır." sözlerine yer verdi.