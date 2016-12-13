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13 Aralık 2016 22:02 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2016 22:04

Hüsnü Mahalli gözaltına alındı

Hüsnü Mahalli, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Hüsnü Mahalli gözaltına alındı

Hüsnü Mahalli, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mahalli'nin evinde arama yapıldı. Aramada, bazı dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Hüsnü Mahalli, sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


Kaynak: AA

Etiketler: Hüsnü Mahalli


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