Husilerden gösteri çağrısı

Husiler, yandaşlarına 24 Ağustos'ta başkentin 4 ayrı noktasında gösteri düzenleme çağrısı yaptı.

Yemen'de Husiler, devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) ile eş zamanlı olarak 24 Ağustos'ta başkent Sana'nın 4 noktasında gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.



GPC'nin, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında partilileri başkentteki Es-Seb'in Meydanı'nda toplanmaya çağırması Husiler tarafından kendilerine yönelik "gerginliği tırmandırıcı" bir eylem olarak nitelendirildi.



Husilerin liderlerinden Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı ve El-Mesire televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Husi yandaşlarını, 24 Ağustos Perşembe günü Es-Sabahiyye, Sinhan, Beni el-Haris ve Hemedan bölgelerinde gösteri yapmaya ve GPC'lilerin gerginliği tırmandırıcı adımına misliyle karşılık vermeye" çağırdı.



Husiler, perşembe günü GPC'nin düzenleyeceği etkinliklerle ilgili bilgi vermedi.



GPC, 24 Ağustos 1982'de Salih tarafından kuruldu. Salih'in, Husilerle ittifak kurmasının ardından parti, biri meşru hükümeti ve dönemin Parti Genel Sekreterliği görevini yürüten Abdurabbu Mansur Hadi'yi, diğeri ise Salih'i destekleyen iki gruba ayrıldı. Yemen siyasetinde halihazırda Salih'in grubu etkinlik gösteriyor.