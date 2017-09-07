Husiler yağmacılıkla suçlandı

Husiler, başkent Sana'da İçişleri ve Enformasyon Bakanlarının evlerini yağmalamakla suçlandı.

Yemen hükümetinin, Husileri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Hüseyin Arab ile Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani'nin evlerini yağmalamakla suçladığı bildirildi.



Yemen haber ajansı SABA'nın bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberde, Husiler, Arab ile Eryani'nin başkent Sana'daki evlerini basıp içindekileri yağmalamak ve bu binalardaki koruma görevlilerini de kaçırmakla suçlandı.



Haberde, söz konusu üslubun, değer, ahlak ve kanun tanımayan "çetelerin" zihniyetini ortaya koyduğu ve Yemen halkının "darbeyi" kabullenmesi konusunda başarılı olamadığı ifade edildi.



Enformasyon Bakanı Eryani daha önce yaptığı açıklamada evinin basıldığını duyurmuş ancak Arab'ın evinin basılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.