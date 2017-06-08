Hüseyin Çapkın'a yakalama kararı!

FETÖ/PDY’nin mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



ÇAPKIN VE DEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.