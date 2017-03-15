Hurdadan sesle çalışabilen arazi aracı yaptılar

Tekirdağ'da bir grup üniversite öğrencisi, askeriyeden sadece şasisiyle aldıkları ve hurdadan topladıkları parçalarla 6 ayda yaptıkları arazi aracını ses komutuyla çalışır hale getirdi.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Teknoloji Topluluğu üyesi öğrenciler, akademik danışmanları eşliğinde bir arazi aracı projesine başladı. Öğrenciler, hurda malzemelerle yaptıkları arazi aracına "Çorlu Jeep" adını verdi.



Öğrenciler, yaklaşık 3 yıl önce yaptıkları araca özellik eklemeye devam ediyor. Arazi araçlarına özellik katmak amacıyla teknolojiyi de kullanan ekip, 4x4 özelliğinde, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen arazi aracını, sesli komut aracılığıyla da çalıştırmanın heyecanını yaşıyor.



"GECE GÖRÜŞ KAMERASINA SAHİP"



Teknoloji Topluluğu Koordinatörü Öğretim Görevlisi Samet Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü arazi şartlarında kullanılabilen aracın 2 ve 4 çeker özelliğinde olduğunu söyledi.



Akıllı telefon ve tabletten aracın pek çok özelliğinin kontrol edilebildiğine dikkati çeken Nalbant, şöyle devam etti:



"Aracımızı ilçemizde bulunan 43. Bakım Merkezi Komutanlığından sadece şasisi ile aldık. Biz bu şasinin üzerine yeni bir temel attık diyebiliriz. Saclarla çeşitli aşamalardan geçen aracımıza bir şekil verdik. Daha sonra otomotiv bölümümüz motor ve şanzımanı birleştirdi. Süspansiyon, fren sistemleri gibi arcın bütün parçalarını bir araya getirerek arazi aracımızı tamamladık. Öğrencilerimiz, aracımızın üzerinde konfor sistemleri olarak inşa ettiğimiz koltuğu, camı, merkezi kilit sistemini Android yazılımla kontrol edebilir şekline getirdi. Aracın teknik özellikleri de gece görüş kamerasına sahip, ısıtmalı yan aynalara sahip. Koltuklarımızın ileri geri hareketini düğme ve Android yazılımlarla kontrol edebiliyoruz. Yine Android yazılımlarla camlarımız aşağı-yukarı hareket edebiliyor. Aracımızı sesli olarak telefona bağlayıp 'çalıştır' dediğimizde çalıştırabiliyoruz. Bunun dışında 'kapat' komutu ile de araç otomatikman kapanıyor."



"ARACI WİRELES VE İP İLE KONTROL ETMEYİ SAĞLAYACAĞIZ"



Çorlu Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Teknolojisi Bölümü son sınıf öğrencisi Furkan Kaplan da aracın Android yazılımının yapım aşamasının kolay olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Aracımıza Android yazılımı yaptık. Daha sonra elektronik kart devresi tasarladık. Android ve araç kodlamasını Elektronik Teknolojisi Bölümü kapsamında şahsım ve bazı arkadaşlarımın yardımıyla yaptık. İlerleyen dönemlerde aracı wireless ve IP ile kontrol etmeyi sağlayacağız. Aracımızı 20 metre uzaklıkta çalıştırabiliyoruz. Son model araçlarda kumanda ile yapılıyor bu işlem. Biz bunu telefonlarda yapmayı başardık. Daha da geliştirmeyi ve tüm araçlara yapmayı hedefliyoruz."



Üniversite öğrencilerinin yapılması zor bir işi başardığını vurgulayan Çorlu Meslek YüksekoOkulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş ise arazi aracının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.