Hurdacılıktan 'antika krallığı'na

İstanbul'da 15 yıl boyunca çöpten topladıkları arasında değerli gördüğü eşyaları bit pazarında satarak geçimini sağlayan Mardinli Fevzi Tepe, bu şekilde elde ettiği gelirle Nişantaşı ve Kadıköy'de açtığı iki büyük dükkanda antikacılık yapıyor.

İstanbul'da 15 yıl boyunca çöpten topladıkları arasında değerli gördüğü eşyaları bit pazarında satarak geçimini sağlayan Mardinli Fevzi Tepe, bu şekilde elde ettiği gelirle Nişantaşı ve Kadıköy'de açtığı iki büyük dükkanda antikacılık yapıyor.



Mardin Savur doğumlu 45 yaşındaki Tepe, henüz çocuk yaştayken ailesiyle İzmir'e göç etti. İlkokuldan sonra imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Tepe, gittiği İstanbul'da Anadolu yakasında 15 yıl boyunca çöplerden kağıt, demir, plastik ve cam malzeme toplayarak geçimini sağladı.



Tepe, ayrıca insanların "evde kalabalık oluşturuyor" diyerek boş arazilere veya çöp kutularına attığı eşyalardan değerli olduğunu düşündüklerini ayıklayarak Kadıköy'deki antikacılara satmaya başladı.



Bu şekilde elde ettiği gelirle ilk dükkanını 1989'da, ikinci dükkanı ise 2001 yılında açan Tepe, şimdilerde ise Nişantaşı ve Kadıköy'deki iki dükkanında antikacılık faaliyetini sürdürüyor.

"Bu işe çöp toplayarak başladım"



Tepe, yaptığı açıklamada, İzmir'den İstanbul'a geldikten sonra hurda toplayarak ekmeğini kazandığını söyledi.



İstanbul'un Anadolu yakasında 15 yıl boyunca "çöpçülük" yaptığını belirten Tepe, "Bu işe çöp toplayarak başladım. Çöpten bulduklarımı Kadıköy'deki bit pazarına götürüp satıyordum. Böylece hurdacılıktan antikacılığa dönüştürdüm işimi. Şimdi 16 yıldır hem Nişantaşı'nda hem de Kadıköy'deki dükkanlarımda bu işi sürdürüyorum." dedi.



Tepe, çöpten buldukları arasında değerli gördüklerini esnafa satarak birikim yapmaya başladığını dile getirerek, "İlk dükkanımı 1998'de Hasanpaşa Mahallesi'nde açtım. Sonra 2001'de Kadıköy'deki bir pasajda dükkan sahibi oldum. Birkaç ay sonra Kadıköy’de antikacıların çok olduğu sokakta 6 katlı bir plaza tuttum. Yıllarca yaptığım çöpçülük ve hurdacılıktan ötürü herkes beni tanımıştı. Sermayem yoktu, minibüsümü sattım ve edindiğim tecrübe ve cesaretle bu işe koyuldum. Veresiye vermeyenler dahi bana mal verdi." ifadelerini kullandı.