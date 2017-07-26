Hurda kağıtları geri dönüştürüp dünyaya satıyorlar

Kahramanmaraş'ta hurda kağıtların geri dönüşümünü sağlayan bir firma, dünyada nadir üretilen alçıpan bölme kağıdını üreterek, hem iç hem de dış piyasanın ihtiyacını karşılıyor.

Kahramanmaraş'ta hurda kağıtların geri dönüşümünü sağlayan bir firma, dünyada nadir üretilen alçıpan bölme kağıdıyla hem iç hem de dış piyasanın ihtiyacını karşılıyor.



Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası yönetimince, yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de üretimi yapılmayan "Gypsum Board" alçıpan bölme kağıdının üretilmesine karar verildi.



Bu kapsamda, Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan firma daha sonra makina parkur yatırımını da gerçekleştirerek üretime başladı.



Firmanın yönetim kurulu üyesi Sıddık Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1 yıldan beri "Gypsum Board" alçıpan bölme kağıdı ürettiklerini, ayrıca ciddi bir Ar-Ge çalışmaları bulunduğunu söyledi.



Yeni kağıt cinsini Rusya, İran, Irak, Bulgaristan, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Ciğer, "Türkiye ve Kahramanmaraş'ta kendi ham maddesiyle ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Bu kağıdın ciddi bir ekonomik değeri var. Bu haliyle de ülkeye önemli girdi sağlıyoruz. Var gücümüzle çalışarak ülkemize bir değer katıyoruz." dedi.



Geri dönüşümden elde edilen bu kağıdın kolay kolay su geçirmediğini aktaran Ciğer, şöyle devam etti:



"Alçı levha olarak kullanılan bu kağıda teknik olarak baktığınızda çok yüksek sıcaklıklara ve suya dayanma özelliği var. Kendi içerisinde de teknik olarak hava geçirgenliğine sahip. Çok özellikli bir kağıt. Dünyada bu kağıdı üreten üç ülke var. Türkiye'de ise sadece Kahramanmaraş'ta biz üretiyoruz."