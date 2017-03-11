Hurda dükkanı 150 hayvana barınak oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hurdacılık yapan Murat Fidan, iş yerinin bir bölümünde tavşan, sülün, keçi, koyun, tavuk ve köpek gibi çeşitli türde 150 hayvana özenle bakıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hurdacılık yapan Murat Fidan, iş yerinde tavşan, sülün, keçi, koyun, tavuk ve köpek gibi çeşitli türde 150 hayvanı barındırıyor.



Çubuk Ardiyeciler Sitesi'ndeki iş yerinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Fidan, çocukluğundan bu yana devam eden hayvan sevgisini iş ortamına da taşıdı.



İş yerinin büyük bölümünü hayvanlara tahsis eden Murat Fidan, tavşan, sülün, keçi, koyun, tavuk ve köpek gibi çeşitli türde 150 hayvana, işinden arta kalan zamanlarda özenle bakıyor.



İş yerini tahsis ettiği hayvanlar müşterilerinin ve komşularının da ilgi odağı haline gelen Fidan, hayvan sevgisi ile de herkese örnek oluyor.