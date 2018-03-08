Hükümetten flaş açıklama: Bütün yanlış dini bilgiler düzeltilecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü. Bozdağ, yanlış dini bilgilerin düzeltileceğini açıkladı.

BOZDAĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü. Yanlış dini bilgiler düzeltilecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Dünya Kadınlar Günü nedeniyle paylaştığı mesajında kadına şiddete dikkat çekti. Erbaş, “Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam’dan referans bulması asla mümkün değildir.

Zira şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir” dedi.