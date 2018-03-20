Hükümet'ten ABD'ye büyük tepki!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir" açıklamasını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir" açıklamasını yaptı. Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır.

Kaynak: Ajanslar