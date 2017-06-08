Hükümetler kapsayıcı dijitalleşmeye olanak sağlamalı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi toplantısında "Hükümetler yeterli altyapıyı sağlayarak kapsayıcı dijitalleşmeye olanak sağlamalı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hükümetler yeterli altyapıyı sağlayarak, kamu farkındalığını artırarak ve güçlü bir kurumsal temel kurarak kapsayıcı dijitalleşmeye olanak sağlamalı." dedi.



Şimşek, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) yılda bir kez düzenlenen Bakanlar Konseyi toplantısı çerçevesinde, "İnsanların ve şirketlerin açık ve dijital bir ortamda gelişmelerinin sağlanmasına yönelik politikalar" konulu panele ana konuşmacı olarak katıldı.



Dünya ekonomisinin teknolojik değişim, küreselleşme ve demografik yönelimler tarafından dönüştürüldüğünü belirten Şimşek, "Dördüncü endüstri devrimi kapımıza dayandı. Bu devrimin üretimi artırması ve refahı güçlendirmesi bekleniyor. Endüstri 4.0, buhar motoru ve elektriğin daha önce yaptığı gibi üretimin bir devrim geçirmesine yol açacak. Robotların birleşimi, yapay zeka, büyük veri, bilgisayarda bulut uygulamaları ve internet, şirketleri ve endüstrileri dönüştürmeye başladı." dedi.



Teknolojinin dünyada hızla yayıldığına işaret eden Şimşek, 2005 yılında internete bağlı sadece 500 milyon alet varken, günümüzde bu rakamın 8 milyar, 2030 yılında 1 trilyon olmasının tahmin edildiğini kaydetti.



Şimşek, "Teknoloji ilerledikçe, maliyetler de hızla düşüyor. Dijitalleşme iş yapma şekillerini de değiştirdi. Daha önceden şirketlerin Fortune dergisinin milyar dolarlık değere sahip ilk 500 şirketi arasına girmesi ortalama 20 yıl alırken, bugünlerde yeni şirketler bunu birkaç yılda başarabiliyor." dedi.



Dijitalleşmenin büyük imkanlar sunmasının yanı sıra önemli sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:



"Dünya Ekonomi Forumunun verilerine göre otomasyon dolayısıyla, işlerin yüzde 9'u risk altında ve yapılan görevlerin yüzde 50'si önemli oranda değişecek.Şoförsüz arabalar artık yollarımızda, üretimde robotların kullanılması artık gittikçe artıyor. İşçilerin yeni iş piyasası ihtiyaçlarına uyum sağlamaması durumunda işlerini kaybetmeleri kaçınılmaz.



Teknolojinin işler üzerindeki negatif etkisini azaltacak önlemleri almalıyız. Bu, işçilere doğru yeteneklerin kazandırılmasıyla başlıyor."



DİJİTAL OKURYAZARLIĞI GELİŞTİRMEK SORUMLULUĞUMUZ



OECD'nin Yetişkin Yetenekleri Araştırmasına göre, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı ortamlarda çalışanların yaklaşık yüzde 55’inin temel problemlerin çözümünde başarısız olduğuna işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Politikacılar olarak, özellikle dezavantajlı gruplar arasında dijital okuryazarlığı geliştirmek bizim sorumluluğumuz. Dijital dönüşüm sürecini mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde geçirmemiz için piyasanın ihtiyaçlarına göre eğitim sistemimizi de reforme etmemiz gerekiyor.



Teknoloji hızlı bir biçimde yayılsa da bireylerin, şirketlerin ve ükelerin dijitalleşmeye tam olarak uyum sağlamaları mümkün olmuyor. Halen küresel nüfusun önemli bir kısmı temel internet ulaşımına sahip değil. Eşitsizlikler altyapı eksikliği, dijital teknolojilere güven eksikliği, yetenek azlığı, KOBİ’lerin finansmanında yüksek maliyet veya finansmana erişim güçlüğü gibi pek çok problem yüzünden artıyor. Hükümetler yeterli altyapıyı sağlayarak, kamu farkındalığını artırarak ve güçlü bir kurumsal temel kurarak kapsayıcı dijitalleşmeye olanak sağlamalı. Ayrıca her hükümetin kendi yapısına uygun bir ulusal dijitalleşme stratejisi izlemesi gerekiyor.



Sonuç olarak, iş ortamının değişen şekilleri konusunda sosyal yönleri de dikkate almamız ve yeterli sosyal korumayı sağlamamız gerekiyor."



Üretim düzeylerinin dünya çapında düştüğünü herkesin bildiğini vurgulayan Şimşek, "Yaşlanan nüfus ile birlikte, üretimdeki azalma uzun dönemli büyüme tahminlerimizi de düşürecek. Üretimin azalması problemine çözümün dijitalleşmeden geçtiğine inanıyorum. Bu bakımdan Dördüncü endüstri devriminin dünya çapında gittikçe tartışılmasını görmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, Paris'teki temaslarında Fransa'daki önemli yatırımcılarla da bir araya gelerek Türkiye'ye yatırım imkanları konusunda görüşmelerde bulunacak.