Hükümetin teklifine yanıt! Memurlar zam kararını açıkladı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalın, teklife sıcak bakmadıklarını, ancak müzakereye açık olduklarını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır" dedi.



Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümetin sunduğu son teklif ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Hükümetin sunduğu teklifin talep ve beklentileri karşılamadığını belirten Yalçın, şunları söyledi:



"Biz gerçekleşmiş olan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak altı yıllık tecrübe göz önünde bulundurularak bunun üzerinde bir gerçeklikle masaya gelinsin istedik. Önce enflasyonu sonra da maaşı tahmin etmek durumunda kalan kamu görevlileri yerine, iki yıl öncesinden önümüzdeki dönemleri teklif etme zorunluluğu yerine, 'Gelin bu konuda uzlaşıyla mevcut gerçekleri dikkate alarak bir rakam ortaya koyalım' dedik. Bize bugün iletilen teklif ne yazık ki böyle bir imkanı sunmuyor."



"SÜRECİ UZLAŞMAYLA TAMAMLAMAK İÇİN GEREKEN ZAMAN SAHİBİZ"



Sunulan teklifin kamu görevlilerini memnun etmekten ve geleceğe dair güven duygusu vermekten uzak olduğunu dile getiren Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:



"Bununla birlikte kamu görevlilerinin büyümeden pay almasına imkan sağlamaktan, enflasyona karşı korumaktan uzak. Bu kadar uzak olunan hususların varlığı karşısında bu teklifi imzalamaya yakın olma gibi bir ihtimalimiz söz konusu değildir. Bize göre, masaya gelmesi gereken 4-5 puan söz konusu. Bu noktada masanın imzaya hazırlanması, kaleme mürekkep konulması için yeterli süre var. Bu birkaç puanla birlikte birleştirilerek yeniden bir araya gelinebilir. Puan yerine ek ödeme ya da taban aylık noktasında artış öngören tutar veya toplu sözleşme ikramiyesini iyileştirme gibi kalemler devreye alınabilir. Çünkü tekliflerimizi alternatifli sunmuştuk. Bu yüzden Kamu İşveren Heyetinin müzakere sürecinin son günü itibariyle deklare ettiği teklif müzakereye uygun ama imza atmaya uygun değil. Bu teklif, kamu görevlilerinin beklentilerine dönük bir bakışın yapıldığını fakat beklentilerinin tam olarak görülmediğini bir anlamda gösteriyor."



Toplu görüşme süreci için belirlenen sürenin hala devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gereken zamana sahibiz. Puana da sahip olmak istiyoruz. Masayı müzakere aşamasından imza aşamasına taşımak için birlikte ter akıtmamız gereken önümüzdeki süreyi doğru oranlarla taçlandırmak için kullanmak durumundayız. Kamu İşveren Heyetinin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta net. Attıkları adım için teşekkür ediyoruz ama birkaç adım daha beklediğimizi bu vesileyle ifade ediyorum." dedi.



"ATILAN İMZALARLA MUTLU İNSANLAR KİTLESİNE 20 MİLYON İNSAN KATILMIŞ OLUR"



Hedeflerinin kamu görevlilerinin hak ettiği maaş rakamlarını onların bordrolarına yansıtmak olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun için masaya yeni oranların gelmesi gerektiğini söyledi. Çok yüksek oranlardan bahsetmediklerini de kaydeden Yalçın, "Türkiye'nin kasasının, gücünün, birikiminin bizim ifade ettiğimiz rakamları karşılayabilecek düzeyde olduğu, bunun daha üstünü de karşılayabilecek kapasiteyi barındırdığı ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.



Amaçlarının üzüm yemek olduğunu vurgulayan Yalçın, kamu görevlilerinin çifte bayram yapmasını istediklerini dile getirdi.



Toplu görüşme sürecinin hakem heyetine kalmasını istemediklerini ama hakem heyetine kalması halinde de geri adım atmayacaklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:



"Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır. Atılan imzalarla huzurlu ve mutlu insanlar kitlesine doğrudan 5 milyon 100 bin, dolaylı olarak 20 milyon insan katılmış olur. Onun için önümüzde yeterli süre var. Bu anlamda ben Kamu İşveren Heyetinin elinden gelen bütün gayreti ortaya koymasını ve süreç dolmadan, süre tamamlanmadan bu noktada imzaya yakın bir adımla yeniden cümle kurmasını beklediğimizi ifade ediyorum."