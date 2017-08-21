Son Dakika!
21 Ağustos 2017 14:47 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2017 14:55

Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı

Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.

Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı

Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.

Etiketler: zam teklifiyeni teklifsendikahükümetkamu


0Yorum Yap