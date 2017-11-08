Hukukçu golcüden 'eğitim' tavsiyesi

MKE Ankaragücü'nün golcü futbolcusu hukuk fakültesi öğrencisi Mehmet Umut Nayir, Sporculardaki zihin ve kültürel yapıyı geliştirebilmek için eğitim ve spor birlikteliğini oluşturmamız lazım." dedi.

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde attığı gollerle dikkati çeken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Umut Nayir, sporculardaki zihin ve kültürel yapıyı geliştirebilmek için eğitim ve spor birlikteliğinin oluşturulması gerektiğini söyledi.



Sarı-lacivertli ekibin golcü futbolcusu Umut Nayir, futbol ve eğitim sürecini birlikte yürütmeyi başta planlamadığını, bu sürecin hukuk fakültesini kazanmasıyla başladığını dile getirdi.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra geldiği başkentte önce Gençlerbirliği ile antrenmanlara çıktığını, kırmızı-siyahlı takımdaki kadro kalabalıklığı nedeniyle MKE Ankaragücü'ne geçtiğini belirten Umut, "İstanbul'da amatör oynuyordum. Profesyonel bir altyapı süreci geçiremediğim için başta bunun sıkıntılarını çektim." dedi.



Futbolu bırakarak eğitim hayatını devam ettirmeyi aklına hiç getirmediğini vurgulayan Umut, şöyle konuştu:



"Buraya gelişimde öncelik okulumdu. Futbol kariyerim de böyle bir sıçrama planlarımda yoktu. Spordan keyif alan, takip etmeye çalışan bir insanım. Futbola çok meraklıyım üstüne düşünmeyi severim. Futbola da bir yandan devam etmek istiyordum. Hangi seviyede olacağını gelişimim ve şansım belirleyecekti. Güzel gelişti. Ankaragücü'nün sıkıntılı durumu bir anlamda şans oldu ve birçok arkadaş bu süreçte çıkış yaptı. Bırakmak aklımın ucundan geçmedi. Futbol biraz ön plana çıktı ama okulumda devam zorunluluğu olmadığı için notlardan sınavlara çalışıyorum. Üstüne eğilip dersleri verebilirdim ama 'uyuşukluğumuz' diyelim. İnşallah kalan iki senede tamamlayacağım ve mezun olacağım."



"GENÇLER İÇİN UMUT OLACAK"



Futbola geç başladığı için eğitimiyle birlikte götürebildiğini vurgulayan Umut, "Erken başlasaydım beraber götürebilir miydim, bilmiyorum. Sistemler çakışıyor, insanların neden zorlandığını anlayabiliyorum. Futbola geç başlamam eğitimim anlamında bana faydalı oldu. Eğitim temelimi oluşturmuştum." ifadelerini kullandı.



Kendisinden öncelikle üniversite okumasının beklendiğini, futbolculuk kariyerinin sonradan oluştuğunu ifade eden Umut, bu durumun insanların gözüne hoş geldiğini aktardı.



Başarılı olarak daha üst seviyelere çıkmasının gençler için umut olacağına dikkati çeken Umut, "Hem örnek olacağım hem de başka sistemlerin önünü açabilirim. Bakanlıkların görüşmeleri oluyor. Yurt dışındaki gibi burslar, okul ile sporun bir arada yürütüldüğü eğitime entegre bir sistem olmalı. Sporculardaki zihin ve kültürel yapıyı geliştirebilmek için eğitim ve spor birlikteliğini oluşturmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.



İnsanların "böyle insanlar gelebiliyor" diye kendisini çocuklarına örnek gösterebildiğini anlatan Umut, "Bu benim için mutluluk verici. Şu ana kadar bu misyonun altından kalkabildiğimi düşünüyorum. Kariyer seviyemi milli takım veya uluslararası seviyeye çıkarabilirsem daha çok kişiye hitap edebilirim. Bunun için çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"DERSLERİN HEPSİ ZOR"



Umut Nayir, fakültedeki bütün derslerin zor olduğunu belirterek, "Özellikle ticaret ve borçlar hukuku gibi dersler zorluyor." ifadesini kullandı.



Futbol hayatını da düşünerek gerçekçi yaklaştığını ve çok sayıda ders almadığını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "3. sınıftayım, alttan 2 dersim var. 4’ten de alsam çok kalabalık olacaktı. Gerçekçi yaklaşıp, verebileceğim dersleri verip öyle devam etmek istiyorum. Bu sene Ankara'da olduğum için daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu.



Kulüplerle yaptığı sözleşmeleri düzenleyecek seviyede olmadığını ifade eden Umut, şunları kaydetti: "Okulu bitiremediğim için henüz sözleşmelerimi düzenleyemiyorum ama fikrim var en azından. Sezon başında disiplin yönetmeliğiyle ilgili maddeler geliyor. O zaman imzalayalım mı, inceler misin, bakar mısın diye soruyorlar. Henüz kulüpten bu yönde talep gelmedi o seviyeye daha ulaşamadık."



