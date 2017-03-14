"Huduti bizimleyse WhatsApp'tan fotoğrafını çeksin atsın"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada 2. Ordu Komutanlığı'nda tutuksuz er olan Emirhan Y. savunma yaptı.



MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI



Emirhan Y, savunmasında darbe girişimi sırasında 00.30-02.30 saatleri arasında nöbeti olduğunu, bu sırada bir hareketlilik gördüğünü söyledi.



Nöbet sonrası koğuşuna gittiğini, daha sonra saat 04.00'te "Aykut" isimli bir erin kendilerine, "Yüzbaşı Kemal Keskin'in emri var, bombalı saldırı var, vatanını milletini seven gelsin." diye söylemde bulunduğunu kaydeden Emirhan Y, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Silahlıktan kendi üzerime zimmetli silahlı alıp AMM'ye gittim. Nizamiyeye gittim Hüseyin Çakıcı ve Kemal Keskin ile karşılaştım. Keskin, Hüseyin Çakıcı'ya emir verdi, 'git koğuştaki bütün askerleri kaldır buraya gelsin' dedi. Bir süre sonra askerler geldi. Sabaha karşı jandarma zırhlı aracı vardı. Kemal Keskin'in lastiklerine ateş ettiğini gördüm."



Daha sonra dışarıdan ateş edilmesi üzerine Kemal Keskin'in dışarıya doğru, ''Roketatarları hazırlayın, sizden korkmuyoruz'' diye bağırdığını anlatan Emirhan Y, daha sonra bir üst noktaya çekildiklerini söyledi.



Sabah saatlerinde Keskin'in kendilerine helva, ekmek dağıttığını belirten Emirhan Y, bu sırada bulundukları yerde drone uçtuğunu yine Keskin'in emri üzerine havaya 2 el ateş ettiğini anlattı.



Emirhan Y, savunmasına şöyle devam etti:



"Kemal Keskin'in bir ara biriyle telefonla konuşmasına şahit oldum. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ama 'komutanım' diyordu. Telefon görüşmesi yaptı. 'Komutanım Adem Huduti bizimle birlikteyse WhatsApp'tan kendini çekip atsın. Fazla zamanımız yok.' dedi. Cevap gelmedi."



En son bir odaya arkadaşlarıyla gittiklerini anlatan Emirhan Y, kendisini çağıran komutanlardan el ve yüz yıkama bahanesiyle izin istediklerini ve ardından polis ekiplerine teslim olduklarını savunmasına ekledi.



"SAVUNMAM ADALETİN TECELLİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"



Mahkeme başkanı Vedat Koç, Emirhan Y.'nin savunmasının ardından soru cevap bölümünde söz alan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Kemal Keskin'e telefon görüşmesinin detaylarını sordu.



Keskin ise telefon görüşmesini doğrulayarak, ''Telefon konuşmasını Ordu Komutanıyla (Adem Huduti) yaptım, 'Komutanım bunun bir darbe girişimi olduğu gözüküyor. Diğer ordu komutanlarımız gibi siz de çıkıp 'darbe girişimi olduğunu ve devletin yanında olduğunuzu açıklayın' dedim. Bu görüşmeyi Bahadır Albay'ın telefonu üzerinden yaptım. Sayın hakim savunmamı hazıralayamadım tam olarak. Sizden de biraz müsaade istiyorum. Savunmam adaletin tecellisine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine Huduti, "Kemal Keskin ile bir telefon görüşmesi yapmadım, konuşmam olmadı. Telefonum emir subayımdaydı." diye konuştu.



Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor.