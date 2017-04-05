HSYK 31 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK), 517 sayılı adli yargı kararnamesiyle 31 hakim ve savcıyı yeni görevlerine atadı.

HSYK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesi ile 31 hakim ve savcının görev yeri değişti. 517 sayılı adli yargı kararnamesi ile Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Önder Demirci Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zeynep Çiğdem Hamurcu Çanakkale Hâkimliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Binnur Uçar Boztaş Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atandı.