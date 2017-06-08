HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

638 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 13 idari yargı hakim adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 638 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 13 idari yargı hakim adayının atamasını gerçekleştirdi.



HSK'nın atama kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Kararnameye göre, 638 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 13 idari yargı hakim adayının HSK tarafından 26 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucu kapsamında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince atandığı kaydedildi.