HSK 9 mahkemeyi ihtisas mahkemesi olarak belirledi

HSK Birinci Dairesinin, İstanbul'da 6, Ankara, İzmir ve Van'da birer ağır ceza mahkemesinin bir kısım suçlara bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, İstanbul'da 6, Ankara, İzmir ve Van'da birer ağır ceza mahkemesinin bir kısım suçlara bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Birinci Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilave olarak yeni ihtisas mahkemelerinin tespit edilmesine yönelik gelen talepleri görüştü.



Görüşmede, ihtisas mahkemelerinin iş yoğunlukları ile baktıkları davaların niteliği ve kapsamı dikkate alınarak, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Ankara 25, İstanbul 32, 33, 34, 35, 36, 37, İzmir 17 ve Van 5. Ağır Ceza Mahkemelerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki ilgili suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakmalarının uygun olacağı değerlendirildi.



Bu kapsamda, söz konusu mahkemelerin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun uyarınca ilgili suçlardan dolayı açılan davalarda ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmelerine karar verildi.