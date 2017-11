Tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Dokuz kaybımız oldu iki günde ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve F16'larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Çünkü 'şehidimizin kanını yerde koymayacağız' dedik ve terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz." ifadelerini kullandı.



"TÜM TERÖR KAMPLARINI YERLE BİR EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



"Bugün gerek Genelkurmay Başkanım, gerek İçişleri Bakanım, gerek Kuvvet Komutanlarım, hepsi Hakkari'de, o bölgedeler. Bütün bu olaylar sebebiyle bölgeyi dolaşıyorlar. Hakkari, Şırnak, Tunceli, oraları dolaşıyorlar. Her an nerede ne var, anında üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz."



"Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, 'Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına' derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan terör örgütlerini, evlatlarımızın canı ve kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Sınırlarımız dışındaki bütün terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Cerablus-El Bab hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib'de yine başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz. Şayet oralarda sakındığı bir şeyler olan varsa şimdiden tedbirini alsın. Sonra darılmaca, küsmece olmasın."



SOMA MADEN KAZASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soma maden kazası şehitleri için, "Yitirdiğimiz canları elbette geri getiremeyiz ama onların bizlere emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapıyoruz. Fakat maalesef bu ülkede özellikle aşırı sol, bunlar ne yazık ki istismarını yapmak suretiyle aileleri tahrik ediyorlar. Aileler üzerinde oyun oynuyorlar. Bunların kimler olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu oyunu, lütfen, şehit ailelerimizin bozması lazım. Çünkü bu, şehadet; bu, oyuna gelmez." dedi.