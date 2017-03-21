Hrant Dink cinayetinde FETÖ elebaşı Gülen'e yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, firari terör örgütü lideri Fetullah Gülen, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında firari terör örgütü lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat Halil İbrahim Koca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.



Savcı Kökçü, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat Halil İbrahim Koca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.



Talep, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilecek.