Hospitadent'ten ağız kokusu için tavsiyeler

Diş Hekimi Eşkar: Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır. Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır.

Hospitadent Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, ağız kokusundan kurtulmak için önemli tavsiyelerde bulundu



Eşkar, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, eşlerin herhangi birinde bulunan ağız kokusunun, teşhis edilip, tedavi olmaya yanaşılmadığı durumlarda boşanma sebebi olarak Yargıtay kararlarında geçtiğini hatırlattı.



Halitosis denilen ağız kokusunun, kişinin kendinden memnuniyetsizlik halini doğururken arkadaş ve dost çevresinden uzaklaşma, başka insanların varlığı sebebiyle sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınma gibi olumsuz durumları beraberinde getirdiğine işaret eden Eşkar, kişinin bu durumdan haberdar olmamasının ise tam tersi olarak çevresindeki insanların ondan uzaklaşmasına sebep olacağını bildirdi.



Türkiye'de ağız kokusu görülme oranının yüzde 25 olduğu bilgisini paylaşan Eşkar, bu bilgi göz önüne alındığında kişinin, beden-ruh-sosyal sağlığının devamı için ağız kokusuyla ilgili önlemler almak zorunda olduğuna dikkati çekti. Eşkar, ağız kokusundan kurtulmak için şunları tavsiye etti:



"Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır. Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır. Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir. Piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir. Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir. Diş ve diş eti hastalıkları, ağız muayenesi ve bakımı için diş hekimi düzenli olarak ziyaret edilmelidir.



Ağızdaki tüm diş çürükleri, kırık dolgular veya kron-köprüler tedavi ettirilmelidir. Protez, dolgu, diş köprülerinin aralarına kaçan ve orada kalan yiyecekler kötü kokuya sebep olacağından, bu protezler çıkarılarak temizlenmelidir. Ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir. Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi ve limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır."