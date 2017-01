Hortum, hayatı olumsuz etkiledi

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, hortum sadece Forrest County'de 411 evin tamamen yıkılmasına ya da büyük zarar oluşmasına yol açtı. Aynı bölgede 588 evde küçük çaplı hasar meydana geldi.



Eyaletin diğer yönetim birimlerinde de evlerde büyük zarara yol açan hortum, toplamda bin 100'den fazla evin yıkılmasına neden oldu.



Hortum yüzünden Georgia, Florida ve Mississippi eyaletlerinde yaşamını yitiren kişi sayısı 20'ye çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump, 16 ilçede olağanüstü hal ilan eden Georgia Valisi Nathan Deal'ı geçen pazar günü telefonla arayarak bölgeye federal yardım sözü vermişti.



Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede olumsuz hava koşullarından zarar görenler için yardım kampanyaları başlatıldı.



ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SU BASKINI VE KUVVETLİ RÜZGAR



Meteoroloji yetkilileri, Pensilvanya'nın kuzeyi ve New England bölgesinde zeminde yağış miktarının 15 santimetreye ulaşacağının tahmin edilmesi üzerine sürücülerin sele ve kaygan yollara dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca Delaware'den Maine'e kadar olan bölgede rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye kadar çıkacağını kaydetti.



Aynı bölgede yer alan New York'taki Acil Yardım Yönetimi yetkilileri ise eyalette rüzgarın saatteki hızının 97 kilometreye çıkabileceği ve etkili olması beklenen şiddetli yağışın su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarılar yaptı.



ULAŞIM SEFERLERİ İPTALİ



Olumsuz hava koşulları büyük çoğunluğu Newark Liberty Havalimanı'nda olmak üzere 800'e yakın uçuşun iptal edilmesine de neden oldu.



New Jersey eyaletinde günde yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet verilen New Jersey Transit'in servisleri iptal edildi. Bu durum özellikle New York'ta çalışıp New Jersey'de yaşayan kişileri olumsuz etkiledi.



ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle geçen hafta sonu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.